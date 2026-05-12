Турция положительно оценила развитие торговых отношений с Россией

СТАМБУЛ, 12 мая - РИА Новости. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с послом РФ Сергеем Вершининым потенциал развития двусторонних отношений в торговле между странами, Анкара полностью уверена, что торговые отношения продолжат развиваться на взаимовыгодной основе.

Встреча состоялась в здании минторга Турции.

"Мы всесторонне обсудили с послом РФ текущее состояние торгово-экономических отношений Турции и РФ, потенциал сотрудничества и шансы развития двусторонней торговли", - приводятся слова Болата в пресс-релизе.