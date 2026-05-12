Турция положительно оценила развитие торговых отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр торговли Турции Болат обсудил с послом России Вершининым потенциал развития двусторонних отношений в торговле между странами.
- Анкара полностью уверена, что торговые отношения с Москвой продолжат развиваться на взаимовыгодной основе.
СТАМБУЛ, 12 мая - РИА Новости. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что обсудил с послом РФ Сергеем Вершининым потенциал развития двусторонних отношений в торговле между странами, Анкара полностью уверена, что торговые отношения продолжат развиваться на взаимовыгодной основе.
Встреча состоялась в здании минторга Турции.
"Мы всесторонне обсудили с послом РФ текущее состояние торгово-экономических отношений Турции и РФ, потенциал сотрудничества и шансы развития двусторонней торговли", - приводятся слова Болата в пресс-релизе.
"Мы абсолютно уверены, что экономические отношения двух стран, имеющие глубокую историю, будут устойчиво развиваться на взаимовыгодной основе", - отметил министр.