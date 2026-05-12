У российской экономики большой запас прочности, заявил Новак
02:42 12.05.2026
У российской экономики большой запас прочности, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у российской экономики большой запас прочности.
  • Новак сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году.
  • Новак подчеркнул, что российская экономика успешно преодолела пандемию и санкционный шок 2022 года.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская экономика имеет большой запас прочности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году.
"В целом у нас большой запас прочности. Экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан", - сказал Новак.
Он подчеркнул, что российская экономика успешно преодолела сложнейшие периоды - пандемию, санкционный шок 2022 года.
"Конечно, есть внешние и внутренние риски и вызовы. Мы рассматриваем и анализируем различные сценарии развития экономики, в том числе стресс-сценарии - что будет, если риски реализуются, - чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий", - добавил он.
