Фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в ЕК, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится узурпировать власть в организации, сообщает агентство Блумберг.
- Стиль руководства фон дер Ляйен и ее окружение вызывают недовольство у исполнительных руководителей и перегружают ее аппарат.
- Недовольство работой Еврокомиссии выразили бывшие коллеги фон дер Ляйен, руководители крупных технологических компаний и сами еврокомиссары.
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в стремлении узурпировать власть в организации терпит неудачи по собственной повестке, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к ее офису.
"Лица, знакомые с тем, как работает офис фон дер Ляйен, проводят прямую связь между стилем руководства председателя и более общими проблемами, которые вызывают недовольство у исполнительных руководителей. Они описывают чиновницу, как одержимую желанием доказать, что она здесь главная", - говорится в статье.
Как указывает агентство, этот подход отталкивает многих высокопоставленных чиновников. Помимо этого, ее группа близких советников фактически контролирует деятельность Еврокомиссии, поскольку фон дер Ляйен отстраняет от дел почти всех, кроме своего ближайшего окружения.
"По мнению людей, непосредственно знакомых с ее стилем работы, большая проблема заключается в том, что это перегружает ее аппарат и означает меньшее внимание к ее основным экономическим обязанностям", - отмечается в материале Блумберг.
В результате недовольство работой Еврокомиссии выражали как бывшие коллеги фон дер Ляйен по фракции Христианско-демократического союза, так и руководители крупных технологических компаний. Кроме того, разочарование испытывают и сами еврокомиссары, которые ощущают себя отстраненными от принятия важных решений.
