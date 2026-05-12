Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в Москве по 18 проектам КРТ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в Москве благодаря реализации 18 проектов комплексного развития территорий, опубликованных в апреле этого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках опубликованных в апреле этого года 18 новых проектов КРТ в столице планируется преобразить еще около 80 гектаров депрессивных площадок. В результате редевелопмента в разных районах Москвы построят более 1,4 миллиона квадратных метров современной недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Основной объем запланированного по данным проектам КРТ строительства – около 900 тысяч квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры, добавил замглавы города. Таким образом в Москве создадут свыше 6,8 тысячи новых рабочих мест, отметил заммэра.

Реализовать опубликованные в апреле проекты КРТ планируют в 18 районах столицы, уточнил Ефимов. Например, дома для участников программы реновации суммарной площадью 230 тысяч квадратных метров построят по шести проектам КРТ в районах Академический, Бабушкинский, Кузьминки, Можайский и Северное Измайлово, перечислили в департаменте градостроительной политики.

Кроме того, высокотехнологичные производства появятся по трем проектам КРТ в Москворечье-Сабурове, Ростокине и Силине, дополнили в департаменте. Многоуровневый паркинг возведут на Каширском шоссе и физкультурно-оздоровительный комплекс – в Ростокине, привели примеры столичные власти.