Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в Москве по 18 проектам КРТ - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 12.05.2026
Ефимов: более 1,4 млн "квадратов" построят в Москве по 18 проектам КРТ

Ефимов: свыше 1,4 млн "квадратов" возведут в Москве по 18 новым проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в Москве благодаря реализации 18 проектов комплексного развития территорий, опубликованных в апреле этого года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках опубликованных в апреле этого года 18 новых проектов КРТ в столице планируется преобразить еще около 80 гектаров депрессивных площадок. В результате редевелопмента в разных районах Москвы построят более 1,4 миллиона квадратных метров современной недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Ефимов: в Москве в начале года удвоились темпы ввода жилья по реновации
Вчера, 12:04
Основной объем запланированного по данным проектам КРТ строительства – около 900 тысяч квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры, добавил замглавы города. Таким образом в Москве создадут свыше 6,8 тысячи новых рабочих мест, отметил заммэра.
Реализовать опубликованные в апреле проекты КРТ планируют в 18 районах столицы, уточнил Ефимов. Например, дома для участников программы реновации суммарной площадью 230 тысяч квадратных метров построят по шести проектам КРТ в районах Академический, Бабушкинский, Кузьминки, Можайский и Северное Измайлово, перечислили в департаменте градостроительной политики.
Кроме того, высокотехнологичные производства появятся по трем проектам КРТ в Москворечье-Сабурове, Ростокине и Силине, дополнили в департаменте. Многоуровневый паркинг возведут на Каширском шоссе и физкультурно-оздоровительный комплекс – в Ростокине, привели примеры столичные власти.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находится всего 421 проект КРТ суммарной площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Программа предполагает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Ефимов: жители 22 домов оформили договоры на квартиры по реновации в апреле
10 мая, 20:10
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала