17:07 12.05.2026 (обновлено: 19:45 12.05.2026)
В "Единой России" раскритиковали излишние запреты в сфере культуры

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Не каждое упоминание наркотиков в художественных произведениях следует рассматривать как их пропаганду, заявил член генсовета партии "Единая Россия", Герой России Евгений Поддубный.
"Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях", — приводятся его слова на сайте партии.
Поддубный обратил внимание на случаи, когда запрещают доступ к песням, вырезают сцены из фильмов и вымарывают слова в книгах. По его мнению, это лишь привлекает внимание к произведениям и ничего не доносит до населения.
"Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло?" — поинтересовался он.

Вместо этого, по его словам, нужно дать больше возможностей высказывать свою позицию профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений и фильмов: это избавило бы российскую культуру от излишних и откровенно неразумных запретов и сложностей.
С 1 марта вступили в силу поправки к закону "О наркотических средствах и психотропных веществах". Теперь за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков грозит уголовная и административная ответственность. На сайте Российского книжного союза еженедельно пополняется перечень книг, которые подлежат специальной маркировке.
В их число уже попали произведения Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, опубликованные после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей".
