В "Единой России" раскритиковали излишние запреты в сфере культуры

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Не каждое упоминание наркотиков в художественных произведениях следует рассматривать как их пропаганду, заявил член генсовета партии "Единая Россия", Герой России Евгений Поддубный.

"Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях", — приводятся его слова на сайте партии

Поддубный обратил внимание на случаи, когда запрещают доступ к песням, вырезают сцены из фильмов и вымарывают слова в книгах. По его мнению, это лишь привлекает внимание к произведениям и ничего не доносит до населения.

« "Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло?" — поинтересовался он.

Вместо этого, по его словам, нужно дать больше возможностей высказывать свою позицию профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений и фильмов: это избавило бы российскую культуру от излишних и откровенно неразумных запретов и сложностей.