Движение поездов после атаки БПЛА под Брянском восстановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на станции Унеча Брянской области был поврежден тепловоз.
- Сейчас движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Движение поездов после атаки БПЛА на станцию Унеча в Брянской области осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Там ранее сообщили, что во вторник в 17:00 в результате атаки БПЛА на станции Унеча Брянской области был поврежден тепловоз.
"В настоящее время движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме", - сказали в МЖД.