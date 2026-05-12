Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 09.48 мск. Причины не назывались. Возобновлено оно было спустя 22 минуты.