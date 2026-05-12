ГД рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека 14 мая

16:10 12.05.2026
ГД рассмотрит назначение уполномоченного по правам человека в России 14 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Володин обсудил с главами думских фракций вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в России.
  • Назначение омбудсмена по правам человека на конкурентной основе состоится 14 мая.
  • На совещании также обсуждались ратификации международных соглашений и инициативы по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также по совершенствованию миграционной политики.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главами думских фракций вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ, которое состоится 14 мая, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД. Обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в мае. Среди них… вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ, которое на конкурентной основе состоится 14 мая", - сказано в сообщении.
Кроме того, уточняется, что на совещании обсуждались ратификации международных соглашений, а также ряд инициатив, направленных на усиление поддержки участников специальной военной операции и их семей, на дальнейшее совершенствование миграционной политики.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной Думой. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.
