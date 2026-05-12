Дубинский считает, что Зеленский мог приказать убить его в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский мог приказать его убить в СИЗО.
- Дубинскому предъявлено новое обвинение в госизмене.
- Против Дубинского на Украине возбудили уголовные дела по статьям "Госизмена", "Служебный подлог" и другим.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский мог приказать его убить в СИЗО.
«
"Не исключаю, что Зеленский отдал приказ меня убить, что в колонии сделать намного проще, чем в СИЗО в Киеве. Или по дороге туда-обратно на суды. Об этом моя защита заявляет в суде и в международных инстанциях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Парламентарий отметил, что сейчас осуществляется попытка перевести его из киевского СИЗО в Менскую колонию в Черниговской области. "Попытка упрятать меня в Менскую колонию связана с делами НАБУ, в которых я прохожу как свидетель и заявитель… Пятого мая НАБУ запросило у суда мою доставку на допросы на месяц вперед, после чего (генпрокурор Украины Руслан – ред.) Кравченко побежал требовать мне меру пресечения - арест по новому сфабрикованному делу, в рамках ареста - перевести меня в Менскую колонию", - добавил Дубинский.
Государственное бюро расследований Украины 5 мая предъявило Дубинскому новые обвинения в госизмене.
В ноябре 2023 года суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд неоднократно продлевал арест без возможности внесения залога. Против Дубинского на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.