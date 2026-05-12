Рейтинг@Mail.ru
Дубинский считает, что Зеленский мог приказать убить его в СИЗО - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 12.05.2026 (обновлено: 19:07 12.05.2026)
Дубинский считает, что Зеленский мог приказать убить его в СИЗО

Дубинский считает, что Зеленский мог отдать приказ его убить в СИЗО в Киеве

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский мог приказать его убить в СИЗО.
  • Дубинскому предъявлено новое обвинение в госизмене.
  • Против Дубинского на Украине возбудили уголовные дела по статьям "Госизмена", "Служебный подлог" и другим.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский мог приказать его убить в СИЗО.
«
"Не исключаю, что Зеленский отдал приказ меня убить, что в колонии сделать намного проще, чем в СИЗО в Киеве. Или по дороге туда-обратно на суды. Об этом моя защита заявляет в суде и в международных инстанциях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Суд отменил возможность выхода под залог депутата Рады Дубинского
27 января, 20:08
Парламентарий отметил, что сейчас осуществляется попытка перевести его из киевского СИЗО в Менскую колонию в Черниговской области. "Попытка упрятать меня в Менскую колонию связана с делами НАБУ, в которых я прохожу как свидетель и заявитель… Пятого мая НАБУ запросило у суда мою доставку на допросы на месяц вперед, после чего (генпрокурор Украины Руслан – ред.) Кравченко побежал требовать мне меру пресечения - арест по новому сфабрикованному делу, в рамках ареста - перевести меня в Менскую колонию", - добавил Дубинский.
Государственное бюро расследований Украины 5 мая предъявило Дубинскому новые обвинения в госизмене.
В ноябре 2023 года суд в Киеве избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Позже суд неоднократно продлевал арест без возможности внесения залога. Против Дубинского на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Ермак отказался отвечать на вопрос об общении с Зеленским
Вчера, 19:00
 
В миреУкраинаКиевЧерниговская областьАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала