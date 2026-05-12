Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 12.05.2026 (обновлено: 02:40 12.05.2026)
Новак рассказал о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян

Новак: реальные денежные доходы россиян выросли за три года на 26,1%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальные денежные доходы населения России выросли за последние три года на 26,1%, что является самым высоким темпом роста за последние 20 лет.
  • Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За последние три года реальные денежные доходы россиян увеличились на 26,1 процента, демонстрируя самые высокие темпы роста за последние два десятилетия, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Александр Новак.
Новак отметил, что рост доходов населения на 26,1 процента за прошедшие три года происходил благодаря таким компонентам, как заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательства и собственности. Это, по его словам, самые высокие показатели за последние 20 лет. Реальные заработные платы увеличились на 23,9 процента за этот период, в том числе на 4,4 процента в 2025 году.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Новак назвал приоритетную задачу российской экономики
00:22
Новак также сообщил, что в 2026 году ожидается рост реальных доходов населения на 1,6 процента. По его словам Новака, в период с 2027 по 2029 годы темпы роста доходов должны увеличиться вместе с ускорением экономической активности. Он также добавил, что уровень безработицы в России остается на исторически низкой отметке в 2,2 процента.

Вице-премьер подчеркнул, что уровень бедности достиг минимальных исторических значений, составив 6,7 процента по итогам 2025 года.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%, заявил Новак
00:03
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала