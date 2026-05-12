Новак рассказал о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реальные денежные доходы населения России выросли за последние три года на 26,1%, что является самым высоким темпом роста за последние 20 лет.
- Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За последние три года реальные денежные доходы россиян увеличились на 26,1 процента, демонстрируя самые высокие темпы роста за последние два десятилетия, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Александр Новак.
Новак отметил, что рост доходов населения на 26,1 процента за прошедшие три года происходил благодаря таким компонентам, как заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательства и собственности. Это, по его словам, самые высокие показатели за последние 20 лет. Реальные заработные платы увеличились на 23,9 процента за этот период, в том числе на 4,4 процента в 2025 году.
Новак также сообщил, что в 2026 году ожидается рост реальных доходов населения на 1,6 процента. По его словам Новака, в период с 2027 по 2029 годы темпы роста доходов должны увеличиться вместе с ускорением экономической активности. Он также добавил, что уровень безработицы в России остается на исторически низкой отметке в 2,2 процента.
Вице-премьер подчеркнул, что уровень бедности достиг минимальных исторических значений, составив 6,7 процента по итогам 2025 года.
