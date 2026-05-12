Педагога из чувашского детсада оштрафовали за жестокое обращение с детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Педагога детского сада в Чувашии оштрафовали на 30 тысяч рублей за жестокое обращение с воспитанниками, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 55-летний педагог Кугесьского детского сада "Крепыш", являясь инструктором по физической культуре, применяла к воспитанникам методы воздействия, выражавшиеся в физическом и психическом насилии и жестоком обращении.

"Женщина признана виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением). Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и развитием несовершеннолетних, сроком на 1 год, уточняет пресс-служба ведомства.