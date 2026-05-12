17:52 12.05.2026
Педагога из чувашского детсада оштрафовали за жестокое обращение с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Педагога детского сада в Чувашии оштрафовали на 30 тысяч рублей за жестокое обращение с воспитанниками.
  • Женщина признана виновной по статье 156 УК РФ и лишена права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и развитием несовершеннолетних, сроком на 1 год.
  • Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео, на котором педагог грубо обращается с детьми во время занятий физкультурой.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Педагога детского сада в Чувашии оштрафовали на 30 тысяч рублей за жестокое обращение с воспитанниками, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 55-летний педагог Кугесьского детского сада "Крепыш", являясь инструктором по физической культуре, применяла к воспитанникам методы воздействия, выражавшиеся в физическом и психическом насилии и жестоком обращении.
"Женщина признана виновной по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением). Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и развитием несовершеннолетних, сроком на 1 год, уточняет пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, как осенью 2025 года женщина грубо обращается с малышами, хватает их за руки и таскает по залу во время занятий физкультурой.
