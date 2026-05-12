16:05 12.05.2026
На Урале мужчина попал в вагон с углем после похода в бар и не вышел на работу

© РИА Новости / Александр Кряжев
Вагоны с углем. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция начала проверку после публикации ролика, в котором мужчина пожаловался, что оказался в вагоне с углем после похода в бар.
  • Молодой человек, предположительно, из Екатеринбурга проснулся в шесть часов утра в следующем в Тюмень вагоне с углем.
  • В действиях мужчины содержатся формальные признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.17 КоАП РФ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации ролика, предположительно, жителя Екатеринбурга, пожаловавшегося, что не сможет выйти на работу, поскольку после похода в бар оказался в следующем в Тюмень вагоне с углем, сообщила РИА Новости пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
Во вторник в местных СМИ разошлись публикации, в которых утверждается, что молодой человек из Екатеринбурга проснулся в шесть часов утра в следующем в Тюмень вагоне с углем после того, как активно отдохнул в баре. Он записал видео коллеге, где сетовал, что ничего не помнит, и усомнился в возможности выхода на работу.
"Поскольку в действиях героя ролика содержатся формальные признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.17 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте" – ред.), по публикациям, появившимся в СМИ на данную тему, в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу зарегистрирован материал проверки", – сказал собеседник агентства, уточнив, что решение будет принято по итогам разбирательства.
