На Урале мужчина попал в вагон с углем после похода в бар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации ролика, предположительно, жителя Екатеринбурга, пожаловавшегося, что не сможет выйти на работу, поскольку после похода в бар оказался в следующем в Тюмень вагоне с углем, сообщила РИА Новости пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.