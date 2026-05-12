Медведь вышел к людям в поселке в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 12 мая - РИА Новости. Медведь вышел к людям в поселке Амалат Баунтовского района Бурятии, сообщила РИА Новости пресс-служба Бурприроднадзора.
В соцсетях распространяется видео, на котором косолапый разгуливает по сельской улице ночью. В комментарии утверждают, что медведь загрыз собаку.
"Да, это произошло в Амалате", - сказал собеседник агентства на просьбу подтвердить информацию в публикациях.
Он уточнил, что в целях безопасности жителей принято решение о ликвидации медведя.