Велогонщицу Фролову дисквалифицировали на четыре года за допинг

- Чемпионка России 2025 года по велоспорту на шоссе Наталья Фролова дисквалифицирована на четыре года.
- Санкции наложены за три случая нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении, а все спортивные результаты Фроловой после 14 сентября 2025 года аннулируются.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чемпионка России 2025 года по велоспорту на шоссе Наталья Фролова дисквалифицирована сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Санкции в отношении Фроловой наложены за три случая нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении и вступают в силу начиная с даты оглашения резолютивной части решения, а именно с 30 апреля. Все достигнутые ею спортивные результаты после 14 сентября 2025 года аннулируются.
В июне 2025 года Фролова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по велоспорту на шоссе.
