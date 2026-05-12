Велогонщицу Фролову дисквалифицировали на четыре года за допинг

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чемпионка России 2025 года по велоспорту на шоссе Наталья Фролова дисквалифицирована сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Санкции в отношении Фроловой наложены за три случая нарушения порядка предоставления информации о своем местонахождении и вступают в силу начиная с даты оглашения резолютивной части решения, а именно с 30 апреля. Все достигнутые ею спортивные результаты после 14 сентября 2025 года аннулируются.