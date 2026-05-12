В Бурятии водитель без прав устроил ДТП с двумя детьми

УЛАН-УДЭ, 12 мая - РИА Новости. Водитель без прав устроил ДТП в Бурятии, в котором пострадали его пассажиры - двое детей трех и шести лет, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в Улан-Удэ.
"Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля "Волга", не имеющий прав управления ТС, на улице Тепловой совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результат ДТП двое несовершеннолетних пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что пострадавшие - это дети трех и шести лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.
