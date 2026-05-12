Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии водитель без прав устроил ДТП с двумя детьми - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 12.05.2026
В Бурятии водитель без прав устроил ДТП с двумя детьми

Водитель без прав устроил ДТП в Бурятии, где пострадали двое детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП.
  • В результате аварии двое детей трех и шести лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
УЛАН-УДЭ, 12 мая - РИА Новости. Водитель без прав устроил ДТП в Бурятии, в котором пострадали его пассажиры - двое детей трех и шести лет, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в Улан-Удэ.
"Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля "Волга", не имеющий прав управления ТС, на улице Тепловой совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результат ДТП двое несовершеннолетних пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что пострадавшие - это дети трех и шести лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП
10 мая, 22:39
 
ПроисшествияРеспублика БурятияУлан-УдэToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала