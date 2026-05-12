В семи районах Бурятии объявили высокий класс пожарной опасности

УЛАН-УДЭ, 12 мая - РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности ожидается в среду в семи районах Бурятии, сообщил региональный главк МЧС.

Спасатели призвали жителей республики быть осторожными в указанный период. Они напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, запрещено разведение открытого огня на землях всех категорий.