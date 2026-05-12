Британия заявила о готовности направить военный корабль в Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания готова направить военный корабль, беспилотные тральщики и истребители для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Лондон выделит на финансирование миссии 115 миллионов фунтов стерлингов.
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Великобритания готова направить военный корабль, беспилотные тральщики и истребители в рамках будущей миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, заявило британское министерство обороны по итогу министерской встречи коалиции стран по открытию пролива.
Во вторник состоялись переговоры глав военных ведомств более 40 стран коалиции под председательством Британии и Франции.
"В рамках будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливеВеликобритания направит беспилотные тральщики и новейшие системы противодействия беспилотникам, а также истребители Typhoon и корабль HMS Dragon", - говорится в заявлении МО.
Речь идет, в частности, о беспилотных катерах Kraken в рамках модульной системы Beehive (улей). Также проводятся работы по оснащению новым оборудованием корабля RFA Lyme Bay, который станет базой для запуска беспилотников. Эсминец HMS Dragon, оснащенный системами по борьбе с дронами, был направлен на Ближний Восток на прошлой неделе.
Отмечается, что Лондон выделит на финансирование миссии 115 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов).
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.