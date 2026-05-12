В Британию перевезут десять контактировавших с больными хантавирусом

ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило, что перевезет с заморских территорий на карантин в Британию десять человек, контактировавших с людьми, зараженными хантавирусной инфекцией.

Отмечается, что людей необходимо перевезти на тот случай, если они заболеют и им понадобится доступ к необходимым медикаментам и оборудованию. На данный момент ни у кого из отправляемых на карантин симптомов болезни нет, уточняет агентство.