В Британию перевезут десять контактировавших с больными хантавирусом - РИА Новости, 12.05.2026
22:52 12.05.2026
В Британию перевезут десять контактировавших с больными хантавирусом

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) перевезет на карантин в Британию десять человек, контактировавших с больными хантавирусом.
  • Перевезти людей необходимо для обеспечения им доступа к медикаментам и оборудованию в случае заболевания.
  • На данный момент ни у кого из отправляемых на карантин симптомов болезни нет.
ЛОНДОН, 12 мая - РИА Новости. Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило, что перевезет с заморских территорий на карантин в Британию десять человек, контактировавших с людьми, зараженными хантавирусной инфекцией.
"В ближайшие дни агентство по здравоохранению будет содействовать перемещению некоторых лиц, контактировавших с больными хантавирусом… В их числе десять человек с заморских территорий Великобритании — островов Святой Елены и Вознесения, которых привезут в Великобританию для самоизоляции", - говорится в заявлении UKHSA.
Отмечается, что людей необходимо перевезти на тот случай, если они заболеют и им понадобится доступ к необходимым медикаментам и оборудованию. На данный момент ни у кого из отправляемых на карантин симптомов болезни нет, уточняет агентство.
Кроме того, ряд лиц, ранее помещенных на карантин в больнице Arrowe Park в Ливерпуле, вскоре будут выписаны и продолжат самоизолироваться дома, добавили в UKHSA.
Ранее UKHSA распорядилось поместить на карантин всех граждан страны, находившихся на круизном лайнере MV Hondius. На борту судна было 22 гражданина Великобритании, включая трех членов экипажа.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
