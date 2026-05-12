В Иркутской области восстановили работу поврежденной водозаборной станции

- Для предотвращения дефицита питьевой воды в Бодайбо доставлено более пяти тонн бутилированной воды самолетом и 1,5 тонны — вертолетом Ми-8 МЧС России.
ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Работа поврежденной из-за ледохода водозаборной станции на реке Витим в Бодайбо восстановлена, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Из-за активного ледохода на реке Витим водозаборная станция "Роса" в Бодайбо сместилась на берег, затем уровень воды в реке резко снизился, водоснабжение города полностью прекратилось. Ремонтные работы на станции проводили специалисты муниципального предприятия "Тепловодоканал".
"В Бодайбо восстановлена работа водозаборной станции "Роса". В настоящее время производится наполнение системы водоснабжения города", - говорится в сообщении.
В настоящее время вода в системе является технической, пить и использовать ее для приготовления пищи нельзя. Подвоз питьевой и технической воды к домам продолжается.