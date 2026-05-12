Над Белгородской и Брянской областями уничтожили 14 украинских дронов

"Двенадцатого мая в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской областей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.