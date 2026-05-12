Рейтинг@Mail.ru
В Курской области за сутки сбили 76 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 12.05.2026
В Курской области за сутки сбили 76 украинских беспилотников

Хинштейн: ВСУ за сутки 122 раза атаковали артиллерией Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбиты 76 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 122 раза применили артиллерию по отселенным районам региона.
  • Погибших, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбиты 76 украинских беспилотников различного типа, 122 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 11 мая до 09.00 12 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типа, 122 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Погибших и пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры нет", - отметил губернатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
На Западе сделали заявление о переговорах после произошедшего на Украине
06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала