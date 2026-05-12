В Курской области за сутки сбили 76 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбиты 76 украинских беспилотников различного типа, 122 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 11 мая до 09.00 12 мая сбито 76 вражеских беспилотников различного типа, 122 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"Погибших и пострадавших нет. Разрушений инфраструктуры нет", - отметил губернатор.