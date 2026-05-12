В Пермском крае опрокинулся школьный автобус, пострадал водитель

ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Автобус опрокинулся в пермских Березниках, пострадала водитель, ей оказана медпомощь, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.

"Предварительно установлено, что в 06.55 (4.55 мск) в городе Березники на улице Миндовского водитель-женщина 1987 года рождения, управляя автобусом, допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала водитель, ей оказана медицинская помощь, транспортное средство получило механические повреждения", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в момент ДТП пассажиров в автобусе не было. После инцидента начата проверка.