13:47 12.05.2026
В Пермском крае опрокинулся школьный автобус, пострадал водитель

© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Березники Пермского края опрокинулся автобус.
  • Водитель-женщина 1987 года рождения пострадала, ей оказана медицинская помощь, пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.
ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. Автобус опрокинулся в пермских Березниках, пострадала водитель, ей оказана медпомощь, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
"Предварительно установлено, что в 06.55 (4.55 мск) в городе Березники на улице Миндовского водитель-женщина 1987 года рождения, управляя автобусом, допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала водитель, ей оказана медицинская помощь, транспортное средство получило механические повреждения", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в момент ДТП пассажиров в автобусе не было. После инцидента начата проверка.
В местных группах в соцсетях ранее появились сообщения, что в Березниках опрокинулся школьный автобус.
