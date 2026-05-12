Краткий пересказ от РИА ИИ В Белоруссии задержали агента литовских спецслужб, который собирал информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах.

Задержанный агент — Мирославас Троцкис, бывший сотрудник службы охраны государственной границы при МВД Литвы.

Мирославас Троцкис заработал около 4000 евро за свою агентурную деятельность в Белоруссии и получил 15 лет лишения свободы.

МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Задержанный КГБ Белоруссии агент литовских спецслужб собирал информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности Александр Тарасевич.

Телеканал утром сообщил о задержании литовского шпиона, которым оказался бывший силовик, а вечером показал некоторые подробности спецоперации.

Как рассказал Александр Тарасевич, в ходе проведенной оперативной работы была достоверно установлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Литвы Мирославаса Троцкиса 1990 года рождения.

"Он собирал различного рода информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, а также участвовал в проведении тайниковых операций по поддержанию агентурной связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами", - сообщил замначальника следственного управления КГБ.

По его словам, литовская спецслужба доводила до своих агентов задание, снабжала их средствами разведывательной деятельности, а также выплачивала материальное вознаграждение.

Как сообщил телеканал, агент литовских спецслужб с позывным "Ринго" находился под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в страну. Задержанного агента некогда звали Мирослав Троцкий, но он придал имени и фамилии литовское звучание из-за националистических взглядов.

"Бывший сотрудник службы охраны государственной границы при МВД Литвы. Прошел специальную боевую подготовку на базе пограничной школы в Медининкае. Служил в дорожной полиции. В браке с гражданкой Беларуси с 2020 года. Известно, что в детстве Мирославас приезжал в Беларусь каждое лето - в деревню Пусявары Вороновского района к бабушке и дедушке. В результате именно этот факт его биографии ляжет в основу легенды, которую агент литовских спецслужб будет использовать для прикрытия", - сообщил телеканал.

Он рассказал также подробности вербовки Мирославаса агентом спецслужб Литвы.

"Он представился именем Андрюс. Его интересовало все, что касается Беларуси. То есть военные части, движения, полигоны, медперсонал, численность и все то, что возможно узнать", - сообщил задержанный.

Как сообщили авторы, Троцкис провозил с собой в Белоруссию цифровые носители с информацией для литовской агентуры и такие суммы денег, которые не вызывали подозрений, - шесть, семь, восемь тысяч долларов. В Белоруссии закладывал тайник, запоминал детали, по возвращении давал описание кураторам.

Супруга задержанного не знала о его агентурной деятельности,

"За время визитов в Беларусь Мирослава Троцкис, агент спецслужб Литвы, заработал около 4000 евро и 15 лет лишения свободы", - сообщил телеканал.

Как сказал Троцкис, он понял, что был использован, что сломал жизнь себе и своим близким.

"Извиняюсь, что причинил ущерб белорусскому народу, безопасности. Если бы я знал вообще, что там террористические какие-то акты, где пострадают люди, я бы никогда не ездил. Просто я хотел легких денег, чтобы покрыть свои долги", - сказал он на допросе, показанном в передаче.