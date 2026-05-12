Белорусских военных продолжат точечно "готовить к войне", заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ После завершения масштабной проверки вооруженных сил Белоруссия продолжит "точечно отмобилизовывать" воинские части для подготовки к "войне", заявил Лукашенко.

Он выразил надежду, что работа над устранением и исправлением недостатков в армии не завершится.

МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Белоруссия после завершения масштабной проверки вооруженных сил продолжит "точечно отмобилизовывать" воинские части для проверки боеготовности, чтобы "готовить их к войне", заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - сказал Лукашенко , принимая во вторник министра обороны Виктора Хренина с докладом по итогам проведенной недавно проверки белорусской армии. Слова президента приводит агентство Белта

Лукашенко еще раз напомнил свой тезис о том, что хотя Белоруссия и настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость.

Белорусский президент в ходе доклада выразил надежду, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки армии недостатков не завершится.

"Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки", - подчеркнул глава государства.