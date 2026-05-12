Белорусских военных продолжат точечно "готовить к войне", заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.05.2026
13:49 12.05.2026
Белорусских военных продолжат точечно "готовить к войне", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После завершения масштабной проверки вооруженных сил Белоруссия продолжит "точечно отмобилизовывать" воинские части для подготовки к "войне", заявил Лукашенко.
  • Он выразил надежду, что работа над устранением и исправлением недостатков в армии не завершится.
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Белоруссия после завершения масштабной проверки вооруженных сил продолжит "точечно отмобилизовывать" воинские части для проверки боеготовности, чтобы "готовить их к войне", заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - сказал Лукашенко, принимая во вторник министра обороны Виктора Хренина с докладом по итогам проведенной недавно проверки белорусской армии. Слова президента приводит агентство Белта.
Лукашенко еще раз напомнил свой тезис о том, что хотя Белоруссия и настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость.
Белорусский президент в ходе доклада выразил надежду, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки армии недостатков не завершится.
"Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки", - подчеркнул глава государства.
В конце марта Хренин заявил, что республика на фоне нарастающих внешних вызовов и угроз увеличивает масштабы проверок готовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что начавшаяся 11 марта комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, в ходе которой из запаса были призваны около 5 тысяч военнообязанных, является одной из самых масштабных в истории белорусской армии. Проверка завершилась во второй половине апреля.
