"Барселона" может подать в суд на президента "Реала" Переса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Барселона" рассматривает возможность принятия юридических мер в отношении заявлений президента мадридского "Реала" Флорентино Переса по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Энрикеса Негрейры.
- Перес заявил, что "Реал" готовит обращение в УЕФА на 600 страницах по делу Негрейры и обвинил "Барселону" в том, что она "всегда оказывалась в выигрыше" из-за действий Негрейры.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Барселона" сообщила на своем официальном сайте, что клуб рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений президента мадридского "Реала" Флорентино Переса по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры.
Перес во вторник заявил, что "Реал" готовит обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 600 страницах по делу Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за действий Негрейры страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как каталонская команда "всегда оказывалась в выигрыше", и что он работает "не для того, чтобы судьи обогащались за счет "Барселоны". Также Перес сообщил, что при нем "Реал" должен был выиграть не семь, а 14 титулов чемпиона Испании, но эти титулы "были украдены".
«
"В связи с пресс-конференцией, созванной президентом "Реала" Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел тщательно изучает его высказывания и обвинения. В настоящее время проводится анализ этих заявлений, а также оцениваются дальнейшие шаги. Когда мы сочтем целесообразным, то сообщим надлежащим образом о позиции и принимаемых решениях", - говорится в заявлении "Барселоны".
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
"Бетис" обыграл "Эльче" и завоевал путевку в ЛЧ
Вчера, 23:42