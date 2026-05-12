Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" может подать в суд на президента "Реала" Переса - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:52 12.05.2026
"Барселона" может подать в суд на президента "Реала" Переса

"Барселона" может принять юридические меры в отношении президента "Реала" Переса

© AP Photo / Paul WhiteФлорентино Перес
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Paul White
Флорентино Перес. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Барселона" рассматривает возможность принятия юридических мер в отношении заявлений президента мадридского "Реала" Флорентино Переса по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Энрикеса Негрейры.
  • Перес заявил, что "Реал" готовит обращение в УЕФА на 600 страницах по делу Негрейры и обвинил "Барселону" в том, что она "всегда оказывалась в выигрыше" из-за действий Негрейры.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Барселона" сообщила на своем официальном сайте, что клуб рассматривает возможность принять юридические меры по поводу заявлений президента мадридского "Реала" Флорентино Переса по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры.
Перес во вторник заявил, что "Реал" готовит обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 600 страницах по делу Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за действий Негрейры страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как каталонская команда "всегда оказывалась в выигрыше", и что он работает "не для того, чтобы судьи обогащались за счет "Барселоны". Также Перес сообщил, что при нем "Реал" должен был выиграть не семь, а 14 титулов чемпиона Испании, но эти титулы "были украдены".
«
"В связи с пресс-конференцией, созванной президентом "Реала" Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел тщательно изучает его высказывания и обвинения. В настоящее время проводится анализ этих заявлений, а также оцениваются дальнейшие шаги. Когда мы сочтем целесообразным, то сообщим надлежащим образом о позиции и принимаемых решениях", - говорится в заявлении "Барселоны".
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
Футболисты Бетиса - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Бетис" обыграл "Эльче" и завоевал путевку в ЛЧ
Вчера, 23:42
 
ФутболСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Флорентино ПересБарселонаРеал МадридСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала