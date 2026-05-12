"Барселона" может подать в суд на президента "Реала" Переса

"В связи с пресс-конференцией, созванной президентом "Реала" Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел тщательно изучает его высказывания и обвинения. В настоящее время проводится анализ этих заявлений, а также оцениваются дальнейшие шаги. Когда мы сочтем целесообразным, то сообщим надлежащим образом о позиции и принимаемых решениях", - говорится в заявлении "Барселоны".

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.