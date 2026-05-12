Австрия подняла в небо истребители из-за американских самолетов
23:27 12.05.2026
Австрия подняла в небо истребители из-за американских самолетов

Истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter из-за самолетов ВВС США, влетевших в австрийское воздушное пространство.
  • Это второй инцидент с американскими самолетами за два дня.
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter из-за двух самолетов ВВС США, влетевших в австрийское воздушное пространство, заявил представитель минобороны страны Михаэль Бауэр.
"Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США", - написал Бауэр на своей странице в социальной сети Х.
По данным издания 20 Minuten, эта ситуация стала вторым инцидентом с американскими самолетами в австрийском воздушном пространстве за два дня. Бауэр ранее сообщил изданию, что в воскресенье два самолета PC12 ВВС США также входили в воздушное пространство страны без разрешения.
Тогда самолеты были замечены пролетающими над горным хребтом Тотес-Гебирге в регионе Верхняя Австрия на северо-западе страны. После перехвата самолеты развернулись и вернулись в Мюнхен, сообщает 20 Minuten.
В апреле представитель минобороны Австрии Марсель Ташвер в эфире телерадиокомпании ORF пояснял, что республика из-за своего нейтралитета отказывает в пролетах над своей территорией в Иран или на Украину, если рейсы связаны с военной поддержкой сторон конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
