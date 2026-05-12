Австрия подняла в небо истребители из-за американских самолетов

БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Министерство обороны Австрии подняло в воздух два истребителя Eurofighter из-за двух самолетов ВВС США, влетевших в австрийское воздушное пространство, заявил представитель минобороны страны Михаэль Бауэр.

По данным издания 20 Minuten, эта ситуация стала вторым инцидентом с американскими самолетами в австрийском воздушном пространстве за два дня. Бауэр ранее сообщил изданию, что в воскресенье два самолета PC12 ВВС США также входили в воздушное пространство страны без разрешения.