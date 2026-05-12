Мирошник отметил рост числа комбинированных атак на Брянскую область

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За неделю с 4 по 10 мая значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянскую область с одновременным применением дронов и РСЗО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Значительно возросла интенсивность комбинированных атак с одновременным применением дронов и РСЗО на Брянскую область", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Фиксировалось до 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением БПЛА по объектам на территории региона. Основной целью атак все чаще становились мирные кварталы и гражданская инфраструктура", - добавил он.

По данным посла, только за 4 мая от массированных ударов пострадали 12 мирных жителей, а пик террористической активности пришелся на ночь 7 мая, когда регион подвергся беспрецедентной по масштабам атаке.