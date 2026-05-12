Мирошник отметил рост числа комбинированных атак на Брянскую область
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 12.05.2026
Мирошник отметил рост числа комбинированных атак на Брянскую область

Мирошник: за неделю возросла интенсивность атак РСЗО и БПЛА на Брянскую область

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю с 4 по 10 мая значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянскую область с одновременным применением дронов и РСЗО.
  • До 120 инцидентов было зафиксировано, связанных с применением БПЛА по объектам на территории региона, основной целью атак становились мирные кварталы и гражданская инфраструктура.
  • Только за 4 мая от массированных ударов пострадали 12 мирных жителей, а пик террористической активности пришелся на ночь 7 мая, когда силами ПВО был уничтожен 121 беспилотник самолетного типа.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За неделю с 4 по 10 мая значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянскую область с одновременным применением дронов и РСЗО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Значительно возросла интенсивность комбинированных атак с одновременным применением дронов и РСЗО на Брянскую область", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Фиксировалось до 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением БПЛА по объектам на территории региона. Основной целью атак все чаще становились мирные кварталы и гражданская инфраструктура", - добавил он.
По данным посла, только за 4 мая от массированных ударов пострадали 12 мирных жителей, а пик террористической активности пришелся на ночь 7 мая, когда регион подвергся беспрецедентной по масштабам атаке.
"Силами ПВО над территорией области был уничтожен 121 беспилотник самолетного типа. Основной удар пришелся на жилые массивы микрорайона "Автозаводец" в Брянске: пострадали 13 мирных жителей, среди которых один несовершеннолетний", - заключил Мирошник.
Специальная военная операция на Украине. Брянская область. Брянск. Безопасность. Родион Мирошник
 
 
