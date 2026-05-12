07:06 12.05.2026
От атак ВСУ за неделю погибли 25 мирных жителей, заявил Мирошник

Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 25 мирных жителей РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • От атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок.
  • За минувшую неделю от обстрелов пострадали 234 мирных жителя: ранены 209 человек, в том числе 14 несовершеннолетних.
  • За прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 209 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов, добавил он.
