Володин провел параллель между Арменией и Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между политическим курсом Еревана и началом событий на Украине в связи с проведением в Армении саммита Европейского политического сообщества.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между политическим курсом Еревана и началом событий на Украине в связи с проведением в Армении в преддверии Дня Победы саммита Европейского политического сообщества.

"Сегодня для всех очевидным стал вопрос: как будут развиваться отношения после таких поступков Пашиняна? Ближе будут наши государства или дальше? Меньше будет напряжения в отношениях или больше? Скорее всего, второе. Невольно возникает параллель: именно так всё начиналось на Украине . Надо ли это обычным гражданам Армении?", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс"

Он отметил, что у России одни из самых близких и хороших отношений с армянским народом, количество армян, проживающих на территории РФ, практически одинаково с проживающими в Армении, и в России армяне реализуют себя наравне с другими национальностями, занимают посты, избираются в депутаты, помогая своим родным и близким в Армении.

"Предвижу, что начнутся заявления типа: "Мы суверенное государство, что хотим, то и делаем". Никто не говорит о суверенности и о вмешательстве. Речь идёт о морали и порядочности. Они либо есть, либо нет. Можно занимать большие должности, но это не значит, что человек обладает этими качествами", - добавил председатель Госдумы

По словам Володина, отношения России со странами строятся на принципах дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств, и там, где они складываются всесторонне, это перерастает в стратегическое партнёрство и более того - в союзнические отношения.