В повестке Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС, заявил спикер парламента

"В нашей повестке нет такого вопроса", - заявил Симонян, отвечая на вопрос, находится ли Армения в неопределенном положении из-за возможности выхода из ЕАЭС.

По словам спикера, все проблемные вопросы будут обсуждены с партнерами. "Что-то предложим мы, что-то они. Это политика, а не брак и развод. У нас нет целей (развестись - ред.), требовать алименты, делить детей, и мы против таких разговоров", - заявил спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.