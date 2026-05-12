В повестке Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС, заявил спикер парламента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что в повестке Армении нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Владимир Путин заявил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС.
- Ален Симонян подчеркнул, что Армения является полноправным членом ЕАЭС с вытекающими из этого правами и обязанностями.
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. В повестке Армении нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Путин также предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС.
"В нашей повестке нет такого вопроса", - заявил Симонян, отвечая на вопрос, находится ли Армения в неопределенном положении из-за возможности выхода из ЕАЭС.
По словам спикера, все проблемные вопросы будут обсуждены с партнерами. "Что-то предложим мы, что-то они. Это политика, а не брак и развод. У нас нет целей (развестись - ред.), требовать алименты, делить детей, и мы против таких разговоров", - заявил спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Симоняна спросили также, могут ли руководители стран ЕАЭС заморозить членство Армении в организации, как это сделала Армении в случае с ОДКБ. "Не берите на себя роль адвоката ЕАЭС, перечисляя варианты. Но если Евразийский экономический союз решит парализовать деятельность ЕАЭС из-за исключения Армении, то это для меня, думаю... А она будет парализована. То есть как? Мы пойдем, и нам не откроют дверь?" - спросил Симонян.
Он подчеркнул, что Армения является полноправным членом ЕАЭС с вытекающими из этого правами и обязанностями, добавив, что целей выхода из ЕАЭС у властей страны нет.
Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение Армении в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
