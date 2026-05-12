В Арктике вырос спрос на инженеров и специалистов в отрасли беспилотников
14:54 12.05.2026 (обновлено: 18:37 12.05.2026)

В Арктике вырос спрос на инженеров и специалистов в отрасли беспилотников

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомУченый запускает беспилотник в Арктике
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Направления подготовки кадров, связанные с беспилотными технологиями и другими инженерными специальностями, стали актуальными в Арктике, сообщили в пресс-службе губернатора Архангельской области.
Арктика сегодня – это, прежде всего, Северный морской путь, магистральная часть Трансарктического транспортного коридора, отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.
"Как и на других логистических маршрутах, Северный морской путь становится площадкой экспериментального применения беспилотных технологий. В прошлом году компания "Си-Проект" совместно с правительством Архангельской области протестировала автономное судовождение в акватории Белого моря. Поэтому сегодня, помимо традиционных морских и судостроительных профессий, востребованы компетенции, связанные с автономными транспортными средствами, включая программирование, применение искусственного интеллекта, современные технологии связи", — рассказал он.
Другим инновационным направлением подготовки кадров в регионе стало материаловедение, отметил Иван Дементьев.
"Суровые условия Арктики — это идеальный полигон применения научных разработок в области строительства, добычи и использования природных ресурсов, приборостроения. Это широкий спектр инженерных специальностей, подготовку по которым проводит в том числе Северный (Арктический) федеральный университет", — добавил он.
Заместитель председателя правительства региона выделил среди достижений архангельских ученых новые технологии строительства на мерзлых грунтах, использование сапонита и базальта для производства инновационных строительных материалов и выращивание модифицированных алмазных кристаллов для производства высокоточных квантовых сенсоров.
Подготовка кадров в регионе ведется в рамках Десятилетия науки и технологий в России, при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").
 
ОбществоАрктикаАрхангельская областьБелое мореСоциальный навигаторКем статьСН_ОбразованиеРоссияБеспилотникиСеверный (Арктический) федеральный университетСеверный морской путь
 
 
