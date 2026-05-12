Саудовская Аравия ожидает роста сотрудничества с Россией

ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия ожидает, что взаимная отмена виз с Россией окажет положительное влияние на рост экономического инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами, заявили РИА Новости в посольстве этой страны в Москве.

"Это, несомненно, важный шаг в отношениях между двумя дружественными странами, отмечающими в этом году столетие с момента установления дипломатических отношений. Он положительно скажется на росте экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, на развитии туристического сектора и укрепит связи между двумя дружественными народами", - отметили в дипмиссии.