Саудовская Аравия ожидает роста сотрудничества с Россией

ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия ожидает, что взаимная отмена виз с Россией окажет положительное влияние на рост экономического инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами, заявили РИА Новости в посольстве этой страны в Москве.
Диппредставительство напомнило, что РФ стала первой страной, с которой королевство подписало соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, позволяющее им находиться в стране в течение 90 дней подряд или в отдельные периоды в течение одного календарного года.
"Это, несомненно, важный шаг в отношениях между двумя дружественными странами, отмечающими в этом году столетие с момента установления дипломатических отношений. Он положительно скажется на росте экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, на развитии туристического сектора и укрепит связи между двумя дружественными народами", - отметили в дипмиссии.
В посольстве рассчитывают, что отмена виз приведет к увеличению числа туристов из обеих стран, которые хотели бы исследовать туристические места в Саудовской Аравии и России.