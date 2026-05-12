Андреева уступила Гауфф в четвертьфинале "тысячника" в Риме

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева уступила американке Кори Гауфф в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась победой посеянной под третьим номером американки со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Андреева была посеяна на турнире под восьмым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
В полуфинале соперницей Гауфф станет румынка Сорана Кырстя (26-й номер посева).