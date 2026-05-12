Церемония прощания с актером Александровым пройдет в Люблинском крематории

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым пройдет в Люблинском крематории в среду, сообщили РИА Новости в его семье.

Ранее в семье артиста РИА Новости сообщили, что Александров умер в возрасте 87 лет, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате падения.

"Прощаться будем завтра, во сколько - пока неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют", - сказал собеседник агентства.