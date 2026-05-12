Церемония прощания с актером Александровым пройдет в Люблинском крематории

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым пройдет в Люблинском крематории в среду, сообщили РИА Новости в его семье.
Ранее в семье артиста РИА Новости сообщили, что Александров умер в возрасте 87 лет, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате падения.
"Прощаться будем завтра, во сколько - пока неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют", - сказал собеседник агентства.
Александров окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска артист служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером Театра-студии Олега Табакова.
Фильмография Александрова насчитывает почти 150 кинолент. Самыми известными ролями стали работы в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Усатый Нянь", "Папины дочки", "Воронины".