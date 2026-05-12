Названа причина смерти актера Вадима Александрова

Краткий пересказ от РИА ИИ Заслуженного артиста РФ, актера Вадима Александрова не стало в возрасте 87 лет.

Причиной смерти стала травма головы в результате падения.

В семье уточнили, что актер долгое время боролся с онкологией, но заболевание не повлияло на его смерть.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РФ, актера из сериала "Папины дочки" и фильма "Усатый нянь" Вадима Александрова стала травма головы в результате падения, сообщили РИА Новости в его семье.

Александров скончался в возрасте 87 лет.

"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", - сказал собеседник агентства.

В семье уточнили, что актер долгое время боролся с онкологией, однако заболевание не повлияло на его смерть.

"У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", - добавил собеседник агентства.

Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска он служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова . В 1994 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".