Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти актера Вадима Александрова - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:21 12.05.2026 (обновлено: 10:30 12.05.2026)
Названа причина смерти актера Вадима Александрова

Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Вадим Александров в сцене из спектакля "Женитьба" в Театре имени Евгения Вахтангова
Актер Вадим Александров в сцене из спектакля Женитьба в Театре имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Актер Вадим Александров в сцене из спектакля "Женитьба" в Театре имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженного артиста РФ, актера Вадима Александрова не стало в возрасте 87 лет.
  • Причиной смерти стала травма головы в результате падения.
  • В семье уточнили, что актер долгое время боролся с онкологией, но заболевание не повлияло на его смерть.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РФ, актера из сериала "Папины дочки" и фильма "Усатый нянь" Вадима Александрова стала травма головы в результате падения, сообщили РИА Новости в его семье.
Александров скончался в возрасте 87 лет.
Рэнди Кинг - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Голливудский актер рассказал, почему переехал и остался в России
30 апреля, 17:34
"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", - сказал собеседник агентства.
В семье уточнили, что актер долгое время боролся с онкологией, однако заболевание не повлияло на его смерть.
"У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", - добавил собеседник агентства.
Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска он служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова. В 1994 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".
В его фильмографии почти 150 ролей. Самыми известными картинами в его карьере считаются "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Усатый Нянь", "Папины дочки", "Воронины".
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Сын Щербакова рассказал, почему актер отказывается от выступлений
25 апреля, 16:43
 
КультураРоссияОлег Табаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала