Умер заслуженный артист России Вадим Александров

В фильмографии Вадима Александрова почти 150 ролей, в том числе в таких известных картинах, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", сериалы "Папины дочки" и "Каменская".

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Вадим Александров умер на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в его семье.

"Он действительно скончался пару дней назад", — сказал собеседник агентства.

Причиной смерти актера стала травма головы в результате падения.

"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", — рассказал родственник.

Он добавил, что Александров долгое время боролся с раком, но умер не из-за этого.

"У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", — заключил собеседник агентства.

Прощание с артистом пройдет 13 мая в Люблинском крематории в Москве.

Центральном детском театре , после чего стал актером театра-студии Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962-м окончил Театральное училище имени Щепкина. После выпуска и до 1976 года служил в, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова