10:00 12.05.2026 (обновлено: 11:11 12.05.2026)
Умер заслуженный артист России Вадим Александров

Актер Вадим Александров умер в возрасте 87 лет

© Мосфильм (1978)Вадим Александров в кадре фильма "Женщина, которая поет"
© Мосфильм (1978)
Вадим Александров в кадре фильма "Женщина, которая поет". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет.
  • В фильмографии Вадима Александрова почти 150 ролей, в том числе в таких известных картинах, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", сериалы "Папины дочки" и "Каменская".
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Вадим Александров умер на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в его семье.
"Он действительно скончался пару дней назад", — сказал собеседник агентства.
Причиной смерти актера стала травма головы в результате падения.
"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", — рассказал родственник.
Он добавил, что Александров долгое время боролся с раком, но умер не из-за этого.
"У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", — заключил собеседник агентства.
Прощание с артистом пройдет 13 мая в Люблинском крематории в Москве.
Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962-м окончил Театральное училище имени Щепкина. После выпуска и до 1976 года служил в Центральном детском театре, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова.
В его фильмографии почти 150 ролей. Он снимался в таких известных картинах, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Женщина, которая поет", "Усатый Нянь", в сериалах "Папины дочки", "Каменская", "Воронины", "Моя прекрасная няня".
 
