Столичные аэропорты работают штатно в условиях тумана

Краткий пересказ от РИА ИИ Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана.

В аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский нет отмен рейсов по метеоусловиям, все воздушные гавани работают в штатном режиме.

Экипажи авиакомпаний-партнеров принимают решение о посадке и вылете самолетов согласно метеорологическому минимуму.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана в столице, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.

Туманы с видимостью 300-500 метров зафиксировали метеостанции южной части Москвы Подмосковья к утру вторника, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

"Аэропорт " Домодедово " работает штатно в условиях ограниченной видимости (туман), обеспечивая безопасность приема и выпуска воздушных судов. Экипажи авиакомпаний-партнеров принимают решение о посадке и вылете самолетов согласно метеорологическому минимуму", - сообщили в "Домодедово".

В " Шереметьево " также подтвердили штатную работу аэропорта и добавили, что рейсы выполняются по расписанию.

"Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - отметили в авиагавани.