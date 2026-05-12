Столичные аэропорты работают штатно в условиях тумана

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно в условиях тумана в столице, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.
Туманы с видимостью 300-500 метров зафиксировали метеостанции южной части Москвы и Подмосковья к утру вторника, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Аэропорт "Домодедово" работает штатно в условиях ограниченной видимости (туман), обеспечивая безопасность приема и выпуска воздушных судов. Экипажи авиакомпаний-партнеров принимают решение о посадке и вылете самолетов согласно метеорологическому минимуму", - сообщили в "Домодедово".
В "Шереметьево" также подтвердили штатную работу аэропорта и добавили, что рейсы выполняются по расписанию.
"Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - отметили в авиагавани.
Представитель аэропорта "Жуковский" также сообщил, что ограничений в связи с метеоусловиями нет, воздушная гавань работает штатно.