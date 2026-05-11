Журова надеется, что россияне вернутся в гонки при Бьорндалене во главе IBU

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) скандинавское лобби очень сильно, но если пост президента займет восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, то появятся реальные шансы на возвращение россиян в международные соревнования.
Ранее Бьорндален рассказал Dagbladet, что некоторые национальные федерации предлагали ему выдвинуться на пост президента IBU.
"Если он будет главной IBU, у нас появятся большие шансы на возвращение. Все-таки он достаточно позитивно, нормально относится к нашей стране. И будут надежды на справедливость, если он победит", - сказала Журова.
"В ближайшее время пройдет множество выборов президентов и глав международных федераций - и IBU, и ISU, и FIS. В IBU я боюсь скандинавского лобби. Там нам тяжелее намного, чем в ISU. А в ISU мы исторически были у истоков, мы были его основоположниками практически. Поэтому, конечно, здесь есть определенная дань уважения. Надеюсь, они об этом вспомнят", - отметила Журова.
Выборы нового президента IBU назначены на сентябрь 2026 года.