Журова надеется, что россияне вернутся в гонки при Бьорндалене во главе IBU

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) скандинавское лобби очень сильно, но если пост президента займет восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, то появятся реальные шансы на возвращение россиян в международные соревнования.

"В ближайшее время пройдет множество выборов президентов и глав международных федераций - и IBU, и ISU, и FIS. В IBU я боюсь скандинавского лобби. Там нам тяжелее намного, чем в ISU. А в ISU мы исторически были у истоков, мы были его основоположниками практически. Поэтому, конечно, здесь есть определенная дань уважения. Надеюсь, они об этом вспомнят", - отметила Журова.