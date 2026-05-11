15:50 11.05.2026 (обновлено: 15:59 11.05.2026)
В Госдуме объяснили выдвижение россиян в руководящие органы ISU

  • Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Голосование за кандидатов пройдет 12 июня на конгрессе ISU на Тенерифе (Испания).
  • Светлана Журова считает выдвижение россиян работой на перспективу и отмечает, что в ISU осознают неизбежность возвращения российских спортсменов.
C.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что выдвижение пяти представителей России в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU) можно считать работой на перспективу, поскольку в организации осознают неизбежность полноценного возвращения российских спортсменов.
Ранее пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU. Голосование пройдет 12 июня во время конгресса ISU, который пройдет на Тенерифе (Испания).
"Они смотрят на будущее. Это же выборы на следующие четыре года. Наши кандидаты все это время работали с ISU. Несмотря на все ограничения для спортсменов, они не ограничивали наших людей, которые судили соревнования. Да, я видела, даже на награждение приглашали, несмотря на то, что вроде бы есть определенные ограничения в отношении нас", - сказала Журова.
Александр Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян стали кандидатами в технические комитеты. Юлия Андреева может войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова - по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова - по синхронному катанию, Михаил Соколов - по шорт-треку.
"Есть технические знания, наше глубокое погружение в спорт, желание развивать его не только у себя в стране, но и в мире в целом, потому что мы же не только о себе думаем. А эти люди, кого избирают, они, в принципе, за спорт в целом. Это правда, так и есть. Поэтому они и подали свои кандидатуры. Это действительно люди, которых очень давно знают в ISU, они давно там работают. И даже, говорю, несмотря на ограничения, которые были по поводу спортсменов", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, не надо связывать наличие кандидатов в руководящие органы ISU с тем, что российских спортсменов скоро вернут на международные старты. "По крайней мере, мы будем знать и влиять на какие-то нюансы внутри организации. А говорить просто так в прессу уже бесполезно - надо говорить это на заседаниях ISU, технических комитетов в том числе. Поэтому они смотрят на будущее. Они знают, что мы вернемся. И будет несправедливо, когда мы вернемся всей командой, полноценной, а влиять на эти процессы на уровне членов ISU и технических комитетов не можем", - отметила Журова.
СпортРоссияТенерифеИспанияСветлана ЖуроваАлександр КибалкоГосдума РФМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
