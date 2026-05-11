В Госдуме объяснили выдвижение россиян в руководящие органы ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU).
- Голосование за кандидатов пройдет 12 июня на конгрессе ISU на Тенерифе (Испания).
- Светлана Журова считает выдвижение россиян работой на перспективу и отмечает, что в ISU осознают неизбежность возвращения российских спортсменов.
C.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что выдвижение пяти представителей России в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU) можно считать работой на перспективу, поскольку в организации осознают неизбежность полноценного возвращения российских спортсменов.
"Они смотрят на будущее. Это же выборы на следующие четыре года. Наши кандидаты все это время работали с ISU. Несмотря на все ограничения для спортсменов, они не ограничивали наших людей, которые судили соревнования. Да, я видела, даже на награждение приглашали, несмотря на то, что вроде бы есть определенные ограничения в отношении нас", - сказала Журова.
Александр Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян стали кандидатами в технические комитеты. Юлия Андреева может войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова - по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова - по синхронному катанию, Михаил Соколов - по шорт-треку.
"Есть технические знания, наше глубокое погружение в спорт, желание развивать его не только у себя в стране, но и в мире в целом, потому что мы же не только о себе думаем. А эти люди, кого избирают, они, в принципе, за спорт в целом. Это правда, так и есть. Поэтому они и подали свои кандидатуры. Это действительно люди, которых очень давно знают в ISU, они давно там работают. И даже, говорю, несмотря на ограничения, которые были по поводу спортсменов", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, не надо связывать наличие кандидатов в руководящие органы ISU с тем, что российских спортсменов скоро вернут на международные старты. "По крайней мере, мы будем знать и влиять на какие-то нюансы внутри организации. А говорить просто так в прессу уже бесполезно - надо говорить это на заседаниях ISU, технических комитетов в том числе. Поэтому они смотрят на будущее. Они знают, что мы вернемся. И будет несправедливо, когда мы вернемся всей командой, полноценной, а влиять на эти процессы на уровне членов ISU и технических комитетов не можем", - отметила Журова.