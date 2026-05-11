Рейтинг@Mail.ru
Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда Геббельса, заявила Мендель - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 11.05.2026
Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда Геббельса, заявила Мендель

Мендель: Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Геббельса

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель заявила, что Зеленский говорил о необходимости иметь такую же пропаганду, как у Геббельса.
  • Это заявление шокировало его медиа-команду.
  • Спустя четыре года украинцы больше не верят Зеленскому, добавила его бывшая пресс-секретарь.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Геббельса, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«

"Он говорил: … "Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По ее словам, вся медиа-команда Зеленского была шокирована таким заявлением и затаила дыхание.
"Думаю, это случилось в 2022 году. Он получил свою тысячу голов в мире. Многие из нас не предполагали быть ими. Мы поддерживали нашу страну и считали, что он скоро прекратит войну", - добавила Мендель.
Она отметила, что четыре года спустя украинцы больше не верят Зеленскому.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Мендель рассказала о соглашении между западными СМИ и Зеленским
Вчера, 22:54
 
В миреВладимир ЗеленскийЮлия МендельТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала