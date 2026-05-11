Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда Геббельса, заявила Мендель

Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель заявила, что Зеленский говорил о необходимости иметь такую же пропаганду, как у Геббельса.

Это заявление шокировало его медиа-команду.

Спустя четыре года украинцы больше не верят Зеленскому, добавила его бывшая пресс-секретарь.

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Геббельса, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

« "Он говорил: … "Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По ее словам, вся медиа-команда Зеленского была шокирована таким заявлением и затаила дыхание.

"Думаю, это случилось в 2022 году. Он получил свою тысячу голов в мире. Многие из нас не предполагали быть ими. Мы поддерживали нашу страну и считали, что он скоро прекратит войну", - добавила Мендель.