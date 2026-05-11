Мендель назвала Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине - РИА Новости, 11.05.2026
22:26 11.05.2026
Мендель назвала Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского, назвала его главным препятствием на пути к миру на Украине.
  • Она заявила, что Зеленский не таков, каким кажется в публичных выступлениях, и охарактеризовала его как эмоционально неконтролируемого человека.
  • По словам Мендель, он часто закатывает истерики и считает людей просто расходным материалом.
ВАШИНГТОН, 11 май – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в понедельник, что считает своего бывшего босса главным препятствием на пути к миру на Украине.
"У меня нет персональной мести, но я считаю, что он (Зеленский – ред.) является одним из главных препятствий на пути к миру", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Мендель призналась, что хотела бы рассказать миру о том, каким человеком на самом деле является Зеленский. По ее словам, он вовсе не таков, каким кажется в публичных выступлениях.
"Это не тот человек, которого вы видите на телеэкранах, это совсем другой человек. Он меняет маски все время", - подчеркнула она.
Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его "эмоционально неконтролируемым", и отметила, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом.
"Он абсолютно, безумно талантливый актер. И в 2022 году это принесло нам огромную поддержку. Но в его актерской игре нет никакой глубины, а всё, что он говорит, совершенно оторвано от реальности", - добавила Мендель.
