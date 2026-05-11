"Было не смешно". На Украине раскрыли отношение Зеленского к супруге
21:33 11.05.2026
"Было не смешно". На Украине раскрыли отношение Зеленского к супруге

Мендель: Зеленский никогда не считал женщин равными себе, даже свою жену

© AP Photo / Thomas PadillaВладимир и Елена Зеленские
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский смотрит свысока на женщин, включая свою супругу Елену, рассказала его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на YouTube.
"Не знаю, сохранила ли она до сих пор то положительное влияние на него, которое оказывала раньше, но Зеленский никогда не считал женщин равными себе. Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня. <…> Однажды соратник Зеленского из студии "Квартал 95" по какой-причине рассказал очень смешную, на его взгляд, историю о том, как Елена восемь лет добивалась Зеленского, чтобы выйти за него. Он был стойким парнем. Он не хотел жениться. Ха-ха. Это было так "смешно", — поделилась она.
По воспоминаниям Мендель, Зеленскому доставила удовольствие эта история, поэтому он все время улыбался, слушая приятеля, однако в этом на самом деле "не было ничего смешного".
Ранее издание Heute сообщило, что глава киевского режима поставил свою жену Елену в неловкое положение на встрече с президентом Австрии Александром ван дер Белленом. Зеленский вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к ван дер Беллену, а его супруга осталась одна.
