ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Ему все равно на людей. Его волнует сохранение власти. Его волнует то, чтобы остаться в истории великим героем", – сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.