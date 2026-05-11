21:31 11.05.2026 (обновлено: 21:32 11.05.2026)
Зеленского волнует сохранение власти, заявила Мендель

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимиру Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • Она также отметила, что Зеленского волнует остаться в истории великим героем.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«

"Ему все равно на людей. Его волнует сохранение власти. Его волнует то, чтобы остаться в истории великим героем", – сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
