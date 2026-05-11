Рейтинг@Mail.ru
"Неудачи и унижения". В США сделали жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 11.05.2026 (обновлено: 16:57 11.05.2026)
"Неудачи и унижения". В США сделали жесткое заявление о Зеленском

NYT: Зеленский начал отдаляться от США после паузы в мирных переговорах

© AP Photo / Anthony PizzoferratoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский все больше дистанцируется от США на фоне пренебрежительного отношения со стороны Вашингтона, сообщает The New York Times.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский все больше дистанцируется от США на фоне пренебрежительного отношения со стороны Вашингтона, сообщает The New York Times.
"В условиях "заморозки" мирных переговоров <…> Владимир Зеленский, похоже, отдаляется от Соединенных Штатов. <…> Путь Украины к потенциальному разрыву отношений с США полон неудач и унижений", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Зеленский рассказал, что делегация Украины обсуждала с США
Вчера, 15:57
Авторы статьи отмечают, что глава киевского режима начал публично критиковать Вашингтон "в таких выражениях, которые звучали бы немыслимо еще в прошлом году": он жаловался, что у США из-за Ирана не осталось времени на Украину, выражал недовольство, что часть американских санкций против российской нефти приостановили на фоне блокировки Ормузского пролива, а также сетовал, что Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
СМИ: попытки сплотить НАТО вокруг Украины не спасли альянс от кризиса
Вчера, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала