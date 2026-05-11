02:02 11.05.2026
"Большие неприятности": в США выступили с предупреждением о Зеленском

AC: Зеленского ждут большие неприятности из-за усиливающего давления

© AP Photo / Petros Karadjias — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский скоро столкнется с большими проблемами из-за провала на фронте и давления внутри страны, предупреждает журнал American Conservative.
  • Глава киевского режима утратил контроль над военной и политической сферами, отмечает издание.
  • Автор признает, что украинским властям становится все сложнее оправдывать затягивание конфликта с Россией, обещая населению скорую победу.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский скоро столкнется с большими проблемами из-за провала на фронте и давления внутри страны, предупреждает американский журнал The American Conservative.
"Для Украины и ее президента Владимира Зеленского наступают большие неприятности. И не только потому, что они проигрывают войну, что, безусловно, так и есть", — говорится в материале.
Как отмечает издание, глава киевского режима сталкивается с огромным количеством проблем в разных сферах — от военной до политической. Проблемы ВСУ на фронте все сложнее скрыть, а давление на Зеленского из-за громкого коррупционного скандала только усиливается.
"Реальная ситуация на местах становится всё более безнадежной для этой восточноевропейской страны", — признает автор.
При этом, поясняет он, украинским властям становится все сложнее оправдывать затягивание конфликта с Россией, обещая населению скорую победу. Несмотря на это, их все больше охватывает чувство безнадежности, резюмирует AC.
Ранее экс-премьер министр Виктор Орбан выразил уверенность, что Россия в любом случае добьется целей СВО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
