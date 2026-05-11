23:46 11.05.2026
Зеленский разрушил отношения со многими игроками на Западе, заявила Мендель

Мендель: Зеленский разрушил отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе с США.
  • Зеленский нарушал договоренности о проведении реформ, согласованных с Вашингтоном, что приводило к недовольству американской администрации.
  • Зеленский договорился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой о финансировании при условии выполнения ряда реформ, но нарушил договоренности после получения первого транша.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями разрушил отношения со многими западными игроками, в том числе с США, рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Дело в том, что Зеленский в самом деле разрушал отношения со множеством игроков на Западе, в том числе с Соединенными Штатами", - сообщила Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По ее словам, Зеленский еще при бывшем президенте США Джо Байдене нарушал договоренности о проведении всех запланированных реформ, которые согласовывались с Вашингтоном, в результате чего американская администрация "была в бешенстве".
Мендель также рассказала, что в 2020 году Украина была на краю дефолта и нуждалась в деньгах. Зеленский договорился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о финансировании при условии выполнения ряда реформ.
"Они говорили по-русски, поскольку Кристалина Георгиева - болгарка, между ними было такое доверие и взаимопонимание. Но как только деньги поступили, а первый транш оказался на 2,1 миллиарда больше той суммы, которую изначально планировалось выделить, то уже через несколько дней Зеленский нарушил договоренности по первой же реформе", - заявила Мендель.
Она добавила, что после этого случая Георгиева больше никогда не говорила с Зеленским по-русски, поскольку он ее подставил.
"Она ручалась перед руководством, что он - надежный человек, что он согласен на реформы", - отметила Мендель.
