Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО, заявила Мендель - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 11.05.2026
Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО, заявила Мендель

Мендель: Зеленский обещал Путину в 2019 году, что Украина не вступит в НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский в ходе частного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО, рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
  • Юлия Мендель отметила, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре 2019 года в Париже.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе частного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО, рассказала в понедельник его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«
"У него (Зеленского - ред.) была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО", - сказала Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону.
Она отметила, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре 2019 года в Париже.
По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам серии международных встреч в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Негативные сигналы". В Финляндии удивились словам Путина о Зеленском
9 мая, 22:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПарижВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮлия МендельНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала