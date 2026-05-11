Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО, заявила Мендель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский в ходе частного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО, рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
- Юлия Мендель отметила, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре 2019 года в Париже.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе частного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО, рассказала в понедельник его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
«
"У него (Зеленского - ред.) была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО", - сказала Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону.
Она отметила, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре 2019 года в Париже.
По ее словам, тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО.