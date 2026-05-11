"Я считаю, что Украина находится на грани вымирания. У нас огромная утечка мозгов и колоссальные проблемы с демографией… Дети в Харьковской области в четвертом классе не умеют читать. Понимаете, моя нация деградирует", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Эти данные подтверждают негативную динамику прошлых периодов. Так, в феврале 2025 года Василий Воскобойник, возглавлявший Всеукраинскую ассоциацию компаний по международному трудоустройству, сообщал о ежегодной убыли населения в 250-300 тысяч человек, а к сентябрю того же года, по сведениям миграционной службы, в стране проживало 28,7 миллиона граждан.