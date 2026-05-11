22:52 11.05.2026
Мендель заявила о деградации и угрозе вымирания Украины

Мендель: Украина находится на грани вымирания

Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила о деградации и угрозе вымирания Украины.
  • По оценке министра социальной политики Украины Дениса Улютина, численность населения на подконтрольной Киеву территории сократилась до 22–25 миллионов человек.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Нынешняя политика Владимира Зеленского привела к деградации украинской нации, которая столкнулась с катастрофическим демографическим кризисом, оттоком специалистов и упадком системы образования, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
"Я считаю, что Украина находится на грани вымирания. У нас огромная утечка мозгов и колоссальные проблемы с демографией… Дети в Харьковской области в четвертом классе не умеют читать. Понимаете, моя нация деградирует", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По оценке министра социальной политики Украины Дениса Улютина, численность населения на подконтрольной Киеву территории сократилась до 22-25 миллионов человек.
Эти данные подтверждают негативную динамику прошлых периодов. Так, в феврале 2025 года Василий Воскобойник, возглавлявший Всеукраинскую ассоциацию компаний по международному трудоустройству, сообщал о ежегодной убыли населения в 250-300 тысяч человек, а к сентябрю того же года, по сведениям миграционной службы, в стране проживало 28,7 миллиона граждан.
