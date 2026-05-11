Мендель рассказала, за что Зеленский отправляет людей на фронт

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отправляет людей на линию фронта на Украине в качестве меры наказания за то, что те выступают с критикой в его адрес, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Зеленский использует линию фронта как наказание… Он даже открыто говорил об этом", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По ее словам, людей отправляют на фронт за критику в адрес Зеленского.
"Лично для меня ситуация в стране является бесчеловечной", - подчеркнула Мендель.
