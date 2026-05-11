Мир на Украине лишит Зеленского потока денег, заявила Мендель

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег, а урегулирование, напротив, обернется для него политическим самоубийством, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег… Завершение для него является политическим самоубийством", - рассказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Все боятся. У Зеленского нет границ… сегодня он находится в уязвимом положении, и в его правительстве, в его вертикали власти есть много людей, которые хотят мира", - добавила Мендель.